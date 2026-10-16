कानपुर: डेंगू के आठ रोगी और मिले, स्वास्थ्य विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान

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कानपुर में शुक्रवार को डेंगू के आठ मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी क्षेत्रों में टीमें भेजकर फॉगिंग कराने के निर्देश दिए हैं। पनकी, केशवपुरम, तात्या टोपे नगर, अनवरंग और बिल्हौर जैसे क्षेत्रों में मरीज मिले हैं। नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्रों में फॉगिंग कराई गई है और लार्वा नष्ट कराए जाने के साथ ही जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।