हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के योगेंद्र विहार खाड़ेपुर नई बस्ती में पांच नवंबर को संदिग्ध हालात में कमरे में जले मिले महावीर (55) की उर्सला में इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महावीर ई-रिक्शा चालक थे। परिवार में पत्नी रानी, चार बेटे प्रदीप, संदीप, कुलदीप, कुलजीत, दो बेटियां संतोषी और अंजना हैं। बेटों ने पुलिस को बताया कि शराब का आदी होने के कारण पिता का अक्सर मां से विवाद होता था।

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इसी कारण करीब 18 साल से अलग किराये पर रह रहे थे। परिजन के मुताबिक पूछताछ में कमरे में सोते वक्त आग लगने से उनके झुलसने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उन्हें भर्ती कराया था। 12 दिन चले इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। हनुमंत विहार थाना प्रभारी राजीव सिंह के अनुसार महावीर के हादसे में झुलसने की आशंका है। परिजन ने कोई आरोप नहीं लगाया है।