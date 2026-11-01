कानपुर: डिजिटल अरेस्ट कर डॉक्टर से 48 लाख की ठगी, बिहार से एक और आरोपी गिरफ्तार, तीन फोन समेत ये सामन बरामद

कानपुर में वरिष्ठ चिकित्सक को ईडी और सीबीआई का अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट करने और 48 लाख रुपये ठगने के मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक और आरोपी को बिहार के सहरसा से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी राजीव रंजन के बैंक खाते में चिकित्सक से ठगी गई करीब 48 लाख रुपये की रकम पहुंची थी। पुलिस ने उसके कब्जे से तीन एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

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इस मामले में पहले तीन आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब पुलिस ठगी की रकम को आगे भेजने वाले अन्य खातों और गिरोह के सदस्यों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, स्वरूप नगर निवासी वरिष्ठ चिकित्सक योगेश चंद्र मिश्रा को साइबर ठगों ने फोन कर खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का वरिष्ठ अधिकारी बताया था।