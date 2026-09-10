कानपुर: गंगा पुल की मरम्मत के लिए 13 से डायवर्जन ट्रायल, ट्रकों को लगाना होगा 90 किमी का चक्कर, जानें प्लान

लखनऊ और उन्नाव से कानपुर आने वाले भारी वाहनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जाजमऊ के पुराने गंगा पुल की मरम्मत के लिए 13 सितंबर से 15 सितंबर तक ट्रायल डायवर्जन लागू कर वैकल्पिक रास्तों पर यातायात का दबाव परखा जाएगा। इसके बाद 16 से तीन महीने के लिए स्थायी डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। एनएचएआई को लखनऊ से कानपुर की ओर आने वाले जाजमऊ पुराने गंगा पुल की बेयरिंग बदलने का कार्य कराना है।

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इसके लिए तीन माह का डायवर्जन रहेगा। पुल से भारी वाहन को कानपुर की ओर आने की अनुमति नहीं होगी। उन्नाव से कानपुर आने वाले ट्रकों और अन्य भारी वाहनों को जाजमऊ के बजाय बक्सर, गंगा घाट और फतेहपुर होकर करीब 90 किमी अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। बक्सर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही को देखते हुए यहां लगा हाइट गेज हटवा दिया गया है। बारिश से सड़क पर हुए गड्ढों और जर्जर पुलिया की मरम्मत 16 सितंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।