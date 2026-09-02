कानपुर में हादसा: नयागंज की चतुर्भुज गली में भरभराकर गिरी जर्जर दीवार, राहत और बचाव कार्य में जुटी पुलिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 02 Sep 2026 01:41 PM IST
सार
Kanpur News: नयागंज इलाके की चतुर्भुज गली में बुधवार सुबह करीब आठ बजे एक जर्जर दीवार अचानक ढह गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा लेते हुए राहत कार्यों में जुट गई है।
विज्ञापन
विस्तार
कानपुर में नयागंज की चतुर्भुज गली में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब आठ बजे अचानक एक जर्जर दीवार भरभराकर नीचे आ गिरी। जानकारी के अनुसार, नयागंज स्थित चतुर्भुज गली में एक पुरानी और जर्जर अवस्था में खड़ी दीवार अचानक ढह गई।
विज्ञापन
गनीमत यह रही कि सुबह का समय होने के कारण गली में ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी। अन्यथा कोई बड़ा जनहानि का हादसा हो सकता था। मलबे के गिरने से जोरदार आवाज हुई, जिससे सहमकर आसपास के लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए।
विज्ञापन
पुलिस और प्रशासन मौके पर
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस तत्काल बल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस और स्थानीय लोग मलबा हटाने और यह सुनिश्चित करने में जुट गए हैं कि मलबे के नीचे कोई दबा तो नहीं है। लगातार हो रही बारिश और पुराने जर्जर निर्माणों के कारण इस तरह के हादसों की आशंका बनी हुई है।