कानपुर में हादसा: नयागंज की चतुर्भुज गली में भरभराकर गिरी जर्जर दीवार, राहत और बचाव कार्य में जुटी पुलिस

कानपुर में नयागंज की चतुर्भुज गली में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब आठ बजे अचानक एक जर्जर दीवार भरभराकर नीचे आ गिरी। जानकारी के अनुसार, नयागंज स्थित चतुर्भुज गली में एक पुरानी और जर्जर अवस्था में खड़ी दीवार अचानक ढह गई।

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गनीमत यह रही कि सुबह का समय होने के कारण गली में ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी। अन्यथा कोई बड़ा जनहानि का हादसा हो सकता था। मलबे के गिरने से जोरदार आवाज हुई, जिससे सहमकर आसपास के लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए।