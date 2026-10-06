कानपुर देहात: हत्या कर युवती का शव सुनसान रास्ते पर फेंका, सिर पर मिले चोट के निशान, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर देहात में शिवली थाना क्षेत्र के रैपालपुर के पास सोमवार देर रात एक युवती का हत्या कर शव फेंका गया। शव मिलने की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की है। युवती की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। रैपालपुर के पास रात साढ़े 11 बजे के करीब शव पड़ा होने की जानकारी पर शिवली पुलिस मौके पर पहुंची।

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पुलिस की जांच में युवती के सिर में चोट के निशान मिले है। इससे हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। इधर पुलिस ने आस-पास गांव के लोगों से युवती के बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन कोई शिनाख्त नहीं कर सका। पुलिस घटना स्थल के पास सोमवार रात सक्रिया मोबाइल और रास्ते के सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी है।