कानपुर देहात: हत्या कर युवती का शव सुनसान रास्ते पर फेंका, सिर पर मिले चोट के निशान, जांच में जुटी पुलिस
Kanpur Dehat News: शिवली थाना क्षेत्र अंतर्गत रैपालपुर के पास सोमवार देर रात एक अज्ञात युवती की सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई और शव को सुनसान रास्ते पर फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची शिवली पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।
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कानपुर देहात में शिवली थाना क्षेत्र के रैपालपुर के पास सोमवार देर रात एक युवती का हत्या कर शव फेंका गया। शव मिलने की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की है। युवती की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। रैपालपुर के पास रात साढ़े 11 बजे के करीब शव पड़ा होने की जानकारी पर शिवली पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस की जांच में युवती के सिर में चोट के निशान मिले है। इससे हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। इधर पुलिस ने आस-पास गांव के लोगों से युवती के बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन कोई शिनाख्त नहीं कर सका। पुलिस घटना स्थल के पास सोमवार रात सक्रिया मोबाइल और रास्ते के सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी है।
युवती की शिनाख्त कराने में जुटी पुलिस
थानाध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि युवती की उम्र लगभग 22 वर्ष लग रही है। उसने नीली जींस और सफेद टॉप पहन रखा था। पुलिस आसपास के गांवों में पूछताछ कर युवती की शिनाख्त कराने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।