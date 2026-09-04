कानपुर: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गहरे गड्ढे, कटी जालियों से बढ़ा हादसों का खतरा, सवाज- जिम्मेदारी कब तय होगी?

उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे को तेज रफ्तार और बेहतर और सुरक्षित सफर का जरिया माना जाता है, लेकिन बारिश के बाद आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की बदहाल तस्वीरें इन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। बिल्हौर क्षेत्र में बारिश के बाद एक्सप्रेसवे की सड़क और सर्विस रोड पर जगह-जगह गहरे गड्ढे नजर आ रहे हैं। पानी भरने के कारण कई गड्ढे वाहन चालकों को दिखाई तक नहीं देते।

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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे देश के प्रमुख हाईस्पीड कॉरिडोर में शामिल है। इसके बावजूद सुरक्षित सफर को लेकर चिंता बढ़ गई है। तेज रफ्तार से गुजरने वाले वाहनों के लिए पानी से भरे गड्ढे लगातार खतरा बने हुए हैं। वही सड़क किनारे जगह जगह पर जालियां कटी हुई है। स्थानीय स्तर तस्वीरों में मुख्य मार्ग से लेकर सर्विस रोड तक कई स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है।