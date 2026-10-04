कानपुर: स्कूटी में छिपा बैठा था मौत का खौफ, समय रहते दिखा दो फीट का विषैला सांप, सूझबूझ से बची जान

कानपुर में जाजमऊ थाना क्षेत्र के कैलाश नगर रोड स्थित शुभम हेयर ड्रेसर पर चार अक्तूबर सुबह करीब साढ़े दस बजे समय हड़कंप मच गया। जब करीब दो फीट लंबा हरा सांप एयरफोर्स की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। लोगों की नजर सांप पर पड़ी, तो उसे हटाने का प्रयास किया गया। इसी दौरान सांप एक स्कूटी में जा घुसा। बताया गया कि फारद खान, रेड टेप लिमिटेड उन्नाव के जनरल मैनेजर, बाल कटवाने के लिए शुभम हेयर ड्रेसर पहुंचे थे।

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इसी दौरान सांप दिखाई देने के बाद आसपास मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सांप के स्कूटी में घुसते ही स्कूटी सवार की चिंता बढ़ गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने सावधानीपूर्वक सांप को स्कूटी से बाहर निकालने का प्रयास किया। समय रहते सांप दिखाई देने से संभावित बड़ा हादसा टल गया। अगर सांप पर नजर नहीं पड़ती और स्कूटी सवार उसे देखे बिना वाहन लेकर निकल जाता, तो अचानक सांप सामने आने से गंभीर हादसा होने की आशंका बनी रहती।