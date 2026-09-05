कानपुर: शुक्लागंज में अंत्येष्टि स्थल बदहाल, गंदगी और झाड़ियों से पटा, आवारा जानवरों का कब्जा, जिम्मेदार बेखबर

शुक्लागंज में सीताराम काॅलोनी स्थित नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बनाए गए श्मशान घाट का बुरा हाल है। नगर पालिका की अनदेखी के चलते यहां ऊंचे-ऊंचे झांड़-झंकाड़ खड़े हैं। चारों ओर गंदगी की भरमार है। शाम होते ही नशेबाजों का यहां अड्डा बन जाता है। दिन में आवारा जानवर विचरण करते हैं। यही नहीं अंत्योष्टि के बाद चिता-भस्म में कुत्ते मंडराने लगते हैं।

विज्ञापन



बता दें कि नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत लाखों की लागत से सीताराम काॅलोनी के मनोहरनगर मोड़ की ओर नवीन श्मशान घाट यह सोचकर बनाया गया था कि बाढ़ आने के दौरान इसे प्रयोग में लाया जा सकेगा। लोगों को अधिक दूर न जाना पड़े बाढ़ आने पर यहीं पर अंत्येष्टि की जा सके जो लापरवाही की भेंट चढ़ गया। पालिका की अनदेखी के कारण श्मशाम घाट के चारों ओर गंदगी की भरमार है।