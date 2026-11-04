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कानपुर: हैलट में दलालों पर कसा शिकंजा, खड़े होने वाली जगहों पर लगे कैमरे, कर्मचारियों को भी कड़ी चेतावनी

Wed, 04 Nov 2026 12:18 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 04 Nov 2026 12:18 PM IST
सार

Kanpur News: हैलट अस्पताल में मरीजों को ठगने वाले दलालों और अवैध एंबुलेंस चालकों के सिंडिकेट पर शिकंजा कसने के लिए अस्पताल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दलालों के मुख्य अड्डों और संदिग्ध स्थानों पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं।

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Kanpur Crackdown on touts at Hallet Hospital cameras installed in areas where they used to congregate
हैलट इमरजेंसी के बाहर लगे कैमरे - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के हैलट अस्पताल में दलालों पर लगाम कसने के लिए प्राचार्य ने परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी है। यह सक्रियता अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद प्राचार्य डॉ. संजय काला ने मंगलवार को दिखाई। बताया कि दलालों का जमावड़ा लगने वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं।

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अब उनपर पैनी नजर रखी जा सकेगी। इसके साथ ही अंदरखाने मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों को भी कड़ी चेतावनी जारी की है। कहा कि यदि जांच के दौरान कोई भी कर्मचारी किसी दलाल के साथ लिप्त पाया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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एंबुलेंस चालकों का जमावड़ा भी नहीं दिखा
इसके साथ ही मंगलवार को परिसर में सुरक्षाकर्मी भी मुस्तैद दिखे। हैलट आने वाली सभी एंबुलेंस पर नजर रखने के साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। सख्ती के चलते एंबुलेंस की संख्या भी कम रही। परिसर में लगने वाले एंबुलेंस चालकों का जमावड़ा भी नहीं दिखा। स्टॉफ भी ज्यादा सजग दिखाई दिया।

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