कानपुर: हैलट में दलालों पर कसा शिकंजा, खड़े होने वाली जगहों पर लगे कैमरे, कर्मचारियों को भी कड़ी चेतावनी

कानपुर के हैलट अस्पताल में दलालों पर लगाम कसने के लिए प्राचार्य ने परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी है। यह सक्रियता अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद प्राचार्य डॉ. संजय काला ने मंगलवार को दिखाई। बताया कि दलालों का जमावड़ा लगने वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं।

विज्ञापन



अब उनपर पैनी नजर रखी जा सकेगी। इसके साथ ही अंदरखाने मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों को भी कड़ी चेतावनी जारी की है। कहा कि यदि जांच के दौरान कोई भी कर्मचारी किसी दलाल के साथ लिप्त पाया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।