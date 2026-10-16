कानपुर: धार्मिक टिप्पणी को लेकर विवाद, सोशल मीडिया यूजर ने इंस्पेक्टर को दी धमकी, कहा- सस्पेंड करा दूंगा

कानपुर में धार्मिक टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस कार्रवाई और कार्यशैली पर सवालों तक पहुंच गया है। रेलबाजार थाना क्षेत्र में धार्मिक टिप्पणी के मामले में कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने थाना प्रभारी अमान सिंह को फोन पर जमकर खरी-खोटी सुनाई।

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इसका ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि, वायरल ऑडियो की संवाद न्यूज एजेंसी पुष्टि नहीं करता है। कॉल के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि युवक ने इंस्पेक्टर को 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कराने और उनकी वर्दी उतरवाने तक की धमकी दे डाली। थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि धार्मिक टिप्पणी के मामले में इंस्टाग्राम यूजर सासन मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।