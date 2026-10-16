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कानपुर: धार्मिक टिप्पणी को लेकर विवाद, सोशल मीडिया यूजर ने इंस्पेक्टर को दी धमकी, कहा- सस्पेंड करा दूंगा

Fri, 16 Oct 2026 01:33 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 16 Oct 2026 01:33 PM IST
सार

Kanpur News: रेलबाजार थाना क्षेत्र में धार्मिक टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद सोशल मीडिया पर धमकी तक पहुंच गया है। कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने रेलबाजार थाना प्रभारी अमान सिंह को फोन पर धमकाया, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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Kanpur Controversy over religious remarks social media user threatens inspector says I will get you suspended
रेल बाजार थाना, कानपुर - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में धार्मिक टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस कार्रवाई और कार्यशैली पर सवालों तक पहुंच गया है। रेलबाजार थाना क्षेत्र में धार्मिक टिप्पणी के मामले में कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने थाना प्रभारी अमान सिंह को फोन पर जमकर खरी-खोटी सुनाई।

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इसका ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि, वायरल ऑडियो की संवाद न्यूज एजेंसी पुष्टि नहीं करता है। कॉल के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि युवक ने इंस्पेक्टर को 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कराने और उनकी वर्दी उतरवाने तक की धमकी दे डाली। थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि धार्मिक टिप्पणी के मामले में इंस्टाग्राम यूजर सासन मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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