कानपुर: ट्रेन में करते थे चोरियां…बेचते थे गांजा, फिर छापने लगे नकली नोट, मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

कानपुर में नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार चकेरी के शेर बहादुर उर्फ शेर सिंह, उरई के सोमिल गुप्ता, मूलगंज के रोशन अली की प्लानिंग ट्रेन में ही बनी थी। यह जानकारी पुलिस को पूछताछ में सामने आई है। अपर पुलिस आयुक्त अपराध संकल्प शर्मा ने बताया कि तीनों ट्रेन में चोरी करने के साथ ही गांजा बेचा करते थे।

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इसी बीच ट्रेन में चोरी करने वाला एक अन्य युवक उनसे मिला। उसने बताया कि वह नकली नोट भी छापता है, जिससे बाजार और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में फुटकर कराने के बहाने चलाता है। दोस्ती होने पर उससे नोट छापने का तरीका सीखा। वह उन्हें एक विशेष तरह का कागज (पेपरशीट) लाकर देता था।