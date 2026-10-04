कानपुर: सीके नायडू ट्रॉफी 2026-27, यूपी अंडर-23 टीम का चयन, कमला क्लब व चंद्रा एकेडमी में जोरदार ट्रायल

कानपुर में बीसीसीआई की कर्नल सीके नायडू अंडर-23 ट्रॉफी 2026-27 के मुकाबले 12 अक्तूबर से खेले जाएंगे। ऐसे में यूपी अंडर-23 टीम के लिए रविवार को शहर के कमला क्लब और मंधना स्थित चंद्रा क्रिकेट एकेडमी में ट्रायल मुकाबले खेले गए। इसमें गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया।

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कमला क्लब मैदान पर खेले गए मुकाबलें में पहली पारी में गेंदबाजों का दबदबा रहा, टीम ए ने टीम बी को लंच से पहले ही आउट कर दिया, जबकि बल्लेबाजी में उन्होंने टीम ए के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने मैदान के चारों को शॉट मारकर अपने चयन की दावेदारी को मजबूत किया।