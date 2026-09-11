कानपुर: डेंगू जैसे लक्षणों से बेहाल मासूम, प्लेटलेट्स गिर रहे पर रिपोर्ट निगेटिव, 22 बेड का पीआईसीयू फुल
Kanpur News: कानपुर के हैलट अस्पताल में एडिनो व रायनोवायरस के चलते डेंगू जैसे लक्षणों वाले बच्चों की भरमार से 22 बेड का पीआईसीयू फुल हो गया है। वहीं, जाजमऊ, पनकी और रायपुरवा में तीन नए मरीज मिलने से जिले में डेंगू पीड़ितों की संख्या 61 पहुंच गई है।
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कानपुर में डेंगू जैसे लक्षणों से मासूम बेहाल हैं। हैलट में इनका इलाज डेंगू के आधार पर किया जा रहा है। जांच में रिपोर्ट निगेटिव निकल रही है। हैलट के बाल रोग विभाग में संचालित 22 बेड का पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीआईसीयू) भर चुका है। एडिनो वायरस और रायनोवायरस बच्चों के लिए घातक साबित हो रहा है। रायनोवायरस मुख्य रूप से साधारण सर्दी-जुकाम के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि एडिनो वायरस सर्दी-जुकाम के साथ-साथ आंख, पेट और फेफड़ों में गंभीर संक्रमण पैदा कर सकता है।
गुरुवार को पीआईसीयू में 15 रोगी आए। इनमें से पांच की हालत गंभीर है। दो को निमोनिया, दो को बुखार और एक को झटके आ रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चों में बुखार, प्लेटलेट्स का गिरना, टीएलसी कम होना जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। यह सभी डेंगू जैसे लक्षण हैं। इनकी एलाइजा या अन्य लैब जांच कराने पर डेंगू निगेटिव आ रही है।
हर बच्चे को प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती
विभागाध्यक्ष डॉ. शैलेंद्र गौतम ने बताया कि हमारी टीमें 24 घंटे लगकर रोगियों का इलाज कर रही हैं। बाल रोग विभाग के प्रोफेसर डॉ. यशवंत राव ने बताया कि डेंगू जैसे लक्षण तो हैं, लेकिन अच्छा ये है कि उन्हें डेंगू नहीं है। रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। स्पष्ट किया है कि हर बच्चे को प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। प्लेटलेट्स काउंट 10 हजार से नीचे चला जाता है या ब्लीडिंग होती है, तब प्लेटलेट्स चढ़ा जा रहे हैं।
मरीजों की संख्या 61 पहुंची
जाजमऊ, पनकी और रायपुरवा नए हॉटस्पॉट बने कानपुर। डेंगू के गुरुवार को तीन नए मामले सामने आने के बाद जिले में कुल डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़कर 61 पर पहुंच गई है। नए मामले जाजमऊ, पनकी और रायपुरवा क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं। शहर के प्रमुख रिहाइशी और औद्योगिक इलाकों में एक साथ मरीज मिलने से स्वास्थ्य प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। मौसम में आए बदलाव और हाल ही में हुई बारिश के कारण जल भराव की समस्या पैदा हुई है। गुरुवार को एक रोगी हैलट और दो रोगी उर्सला में मिले हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने घर के आसपास पानी न जमा होने की अपील की है।