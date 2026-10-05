Kanpur News: अनावश्यक चेन पुलिंग में कानपुर सेंट्रल सबसे आगे

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प्रयागराज मंडल की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी में 274, फरवरी में 244, मार्च में 341, अप्रैल में 318, मई में 386, जून में 397, जुलाई में 289, अगस्त में 279 और सितंबर में 305 लोगों को अनावश्यक चेन पुलिंग के आरोप में पकड़ा गया। जून में सबसे अधिक 397 लोगों पर कार्रवाई हुई। आरपीएफ पोस्टवार आंकड़ों में कानपुर सेंट्रल के बाद टूंडला में 275, अलीगढ़ में 213, इटावा में 212, प्रयागराज जंक्शन में 207, फतेहपुर में 189, नैनी में 180 और फफूंद में 170 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मिर्जापुर में 146, प्रयागराज छिवकी में 100, मानिकपुर में 99, जबकि सूबेदारगंज और शिकोहाबाद में 96-96 लोगों पर कार्रवाई हुई। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि अलार्म चेन का इस्तेमाल केवल आपात स्थिति में ही करें।