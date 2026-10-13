कानपुर: फार्म हाउस में लाखों की लूट का मामला, खुलासे के लिए आठ टीमें गठित, दो संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ जारी

कानपुर के सेन पश्चिम पारा क्षेत्र स्थित एक फार्म हाउस में 12 लाख रुपये की कथित लूट के मामले में पुलिस ने खुलासे के लिए आठ टीमें गठित की हैं। डीसीपी दक्षिण के नेतृत्व में गठित टीमें सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी हैं। पूछताछ के लिए दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।

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पुलिस के मुताबिक, घटना के संबंध में तहरीर मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू करा दी। अपर पुलिस आयुक्त डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर जल्द खुलासे के प्रयास किए जा रहे हैं।