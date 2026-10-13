कानपुर: ई-रिक्शा में बैठे व्यापारी से 50 हजार की चोरी, ब्लेड मारकर बैग से निकाले रुपये, एक आरोपी गिरफ्तार

कानपुर में टाटमिल चौराहे से ई-रिक्शा में सवार व्यापारी मोहम्मद हारून से कथित तौर पर 50 हजार रुपये की चोरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि ई-रिक्शा में बैठे दो चोरों ने ब्लेड मारकर व्यापारी के बैग से रुपये निकाल लिए। घंटाघर पहुंचकर व्यापारी को चोरी की जानकारी हुई।

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इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी को कलेक्टरगंज थाने लाया गया। व्यापारी मोहम्मद हारून की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।