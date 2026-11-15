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कानपुर: भाजपा दक्षिण में 17 से चलाएगी एसएसआर अभियान, नए मतदाताओं को जोड़ने पर रहेगा जोर, ऐसी रहेगी रणनीति

Sun, 15 Nov 2026 12:11 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 15 Nov 2026 12:11 PM IST
सार

Kanpur News: भाजपा दक्षिण की ओर से 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं और सूची में नाम जुड़वाने से छूटे पात्र नागरिकों के नाम दर्ज कराने पर विशेष जोर रहेगा।

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Kanpur BJP to launch SSR campaign in the southern zone starting the 17th focus will be on enrolling new voters
एसएसआर अभियान - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में भाजपा दक्षिण की ओर से 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसएसआर) अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के साथ ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित रह गए पात्र नागरिकों के नाम जुड़वाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

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इसकी तैयारियों को लेकर शनिवार को जिला कार्यालय सभागार में जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। शिवराम सिंह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर संपर्क कर नए मतदाताओं को जागरूक करेंगे। बैठक में अभियान के प्रभावी संचालन के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में जिला महामंत्री गणेश शुक्ला, जसविंदर सिंह, पवन दीक्षित, संजीव बेरी आदि शामिल रहे।

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