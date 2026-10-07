कानपुर: भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी का कटा चालान, कलश यात्रा में बिना हेलमेट चलाई बाइक, भरा 1000 जुर्माना

कानपुर में यातायात पुलिस ने नियम सबके लिए समान हैं का कड़ा संदेश देते हुए भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी का चालान काटा है। मामला भाजपा की ओर से निकाली जा रही कलश यात्रा के दौरान का है, जहां विधायक बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए कैमरे में कैद हो गए थे।

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कलश यात्रा के दौरान विधायक सुरेंद्र मैथानी अपने भतीजे की बाइक पर बिना हेलमेट पहने सवारी कर रहे थे। मामला संज्ञान में आते ही यातायात विभाग ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने की धारा में चालान जारी कर दिया। चालान की रकम की वसूली और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पुलिस अधिकारी विधायक के पास पहुंचे।