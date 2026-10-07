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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur BJP MLA Surendra Maithani fined rode a bike without a helmet during Kalash Yatra  paid penalty of 1000

कानपुर: भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी का कटा चालान, कलश यात्रा में बिना हेलमेट चलाई बाइक, भरा 1000 जुर्माना

Wed, 07 Oct 2026 04:29 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 07 Oct 2026 04:29 PM IST
सार

Kanpur News: भाजपा की कलश यात्रा के दौरान भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए नजर आए, जिस पर यातायात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका चालान काट दिया। चालान की जानकारी मिलने के बाद विधायक ने बिना किसी विवाद के 1000 का जुर्माना अदा कर दिया।

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Kanpur BJP MLA Surendra Maithani fined rode a bike without a helmet during Kalash Yatra  paid penalty of 1000
बिना हेलमेट के बाइक चलाते विधायक सुरेंद्र मैथानी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में यातायात पुलिस ने नियम सबके लिए समान हैं का कड़ा संदेश देते हुए भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी का चालान काटा है। मामला भाजपा की ओर से निकाली जा रही कलश यात्रा के दौरान का है, जहां विधायक बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए कैमरे में कैद हो गए थे।

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कलश यात्रा के दौरान विधायक सुरेंद्र मैथानी अपने भतीजे की बाइक पर बिना हेलमेट पहने सवारी कर रहे थे। मामला संज्ञान में आते ही यातायात विभाग ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने की धारा में चालान जारी कर दिया। चालान की रकम की वसूली और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पुलिस अधिकारी विधायक के पास पहुंचे।

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विधायक ने स्वीकार की चूक, तुरंत जमा किया जुर्माना
चालान की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें चालान कटने की जानकारी दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कलश यात्रा के दौरान तात्कालिक रूप से अपने भतीजे की बाइक चला रहे थे। उन्होंने कानून और नियमों का सम्मान करते हुए तुरंत ₹1000 का जुर्माना जमा कर दिया।

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