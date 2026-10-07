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हरदोई: शराब के लिए मां ने रुपये देने से किया मना, बेटे ने नदी में लगाई छलांग, तलाश जारी

Wed, 07 Oct 2026 05:07 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 07 Oct 2026 05:07 PM IST
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Hardoi: Mother refuses money for alcohol; son jumps into river; search underway
मौके पर लगी भीड़ - फोटो : अमर उजाला

सांडी थाना क्षेत्र के बरौली गांव में गर्रा नदी के पुल से बुधवार दोपहर युवक ने नदी में छलांग लगा दी। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने युवक की तलाश नदी में शुरू कराई है। शराब पीने के लिए मां के रुपये न देने पर गुस्से में युवक के नदी में कूदने की बात प्राथमिक जांच में सामने आई है। जलपीपुर निवासी विमलेश (26) गुजरात में प्राइवेट फैक्टरी में काम करते थे। भाभी लक्ष्मी ने बताया कि दो माह पहले विमलेश गांव आ गया था।

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बुधवार काे विमलेश ने मां रामदेवी से शराब पीने के लिए रुपये मांगे थे। नाराजगी जताते हुए रामदेवी ने रुपये देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्से में विमलेश घर से चला गया। लगभग तीन किलोमीटर दूर बरौली में नदी के पुल से गर्रा नदी में छलांग लगा दी। आस पास के ग्रामीणों ने उसे नदी में कूदते देखा, तो परिजनों और पुलिस को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है। फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है।

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