फर्रुखाबाद: तंबाकू कारोबारी के आवास पर डीजीजीआई का छापा, कार्रवाई से हड़कंप

डीजीजीआई लखनऊ की टीम ने बुधवार शाम कायमगंज गांव गऊ टोला स्थित तंबाकू फर्म रीता ट्रेडर्स के कारोबारी के आवास पर छापा मारा। दो लग्जरी गाड़ियों से पहुंची टीम सीधे आवास के अंदर चली गई। टीम कारोबार से जुड़े अभिलेखों का मिलान और जांच कर रही है। पूछताछ करने पर टीम के सदस्य हिमांशु शर्मा ने बताया कि जांच अभी चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही जानकारी दी जाएगी। डीजीजीआई की कार्रवाई की खबर से क्षेत्र के तंबाकू कारोबारियों में हड़कंप मच गया।

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