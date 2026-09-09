कानपुर: संगठन को धार देने के लिए भाजपा की मैराथन बैठक, क्षेत्रीय अध्यक्ष ने सातों मोर्चों को सौंपे नए प्रभारी
Kanpur News: भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की मैराथन बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बनी। सातों मोर्चों के नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें नीतू सिंह को महिला मोर्चा का प्रभार मिला है।
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भारतीय जनता पार्टी कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय में बुधवार को संगठन को और अधिक सक्रिय, मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए मैराथन बैठक हुई। प्रदेश महामंत्री एवं क्षेत्रीय प्रभारी शंकर लाल लोधी ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि संगठन की गतिविधियां केवल बैठकों तक सीमित न रहें, बल्कि पदाधिकारी विधानसभा से लेकर बूथ स्तर तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं और समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करें।
बैठक में विधानसभा प्रवास और संपर्क-संवाद अभियान पर विशेष जोर दिया गया। क्षेत्रीय प्रभारी ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्रीय पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास कर संगठन की जमीनी स्थिति का फीडबैक लें। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रबुद्धजनों, विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधियों और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अनुभव संगठन की बड़ी पूंजी है, इसलिए उनके सुझावों को आगामी रणनीति में शामिल किया जाना चाहिए।
सातों मोर्चों के लिए क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी नियुक्त
क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर साहू ने सातों मोर्चों को सक्रिय करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय उपाध्यक्षों को सौंपी। उन्होंने प्रभारियों से संबंधित मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय कर संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने को कहा।
- युवा मोर्चा- अमित समाधिया
- महिला मोर्चा- नीतू सिंह
- पिछड़ा मोर्चा- नरेंद्र राजपूत
- अनुसूचित मोर्चा- आशीष कोल
- अल्पसंख्यक मोर्चा- भुवन प्रकाश गुप्ता
- किसान मोर्चा- अशोक राजपूत
- जनजाति मोर्चा- अखिलेश नाथ दीक्षित
मंडल से बूथ तक पहुंचेंगे पदाधिकारी
बैठक में तय किया गया कि विधानसभा प्रवास महज औपचारिकता नहीं रहेगा। पदाधिकारी मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संगठन की स्थिति और स्थानीय चुनौतियों का फीडबैक लेंगे। जहां संगठनात्मक कमी मिलेगी, वहां स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय कर उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा।