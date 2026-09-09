कानपुर: संगठन को धार देने के लिए भाजपा की मैराथन बैठक, क्षेत्रीय अध्यक्ष ने सातों मोर्चों को सौंपे नए प्रभारी

भारतीय जनता पार्टी कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय में बुधवार को संगठन को और अधिक सक्रिय, मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए मैराथन बैठक हुई। प्रदेश महामंत्री एवं क्षेत्रीय प्रभारी शंकर लाल लोधी ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि संगठन की गतिविधियां केवल बैठकों तक सीमित न रहें, बल्कि पदाधिकारी विधानसभा से लेकर बूथ स्तर तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं और समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करें।

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बैठक में विधानसभा प्रवास और संपर्क-संवाद अभियान पर विशेष जोर दिया गया। क्षेत्रीय प्रभारी ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्रीय पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास कर संगठन की जमीनी स्थिति का फीडबैक लें। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रबुद्धजनों, विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधियों और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अनुभव संगठन की बड़ी पूंजी है, इसलिए उनके सुझावों को आगामी रणनीति में शामिल किया जाना चाहिए।