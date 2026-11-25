कानपुर: हर बूथ पर 100 नए मतदाता बनाएगी भाजपा, नवीन मार्केट कार्यालय में खुला कॉल सेंटर, करेंगे ये मदद
Kanpur News: भाजपा ने आम लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने और संशोधन से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए नवीन मार्केट स्थित उत्तर कार्यालय में कॉल सेंटर शुरू किया है, जहां हर बूथ पर 100 नए मतदाता बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
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कानपुर भाजपा ने मंगलवार को नवीन मार्केट स्थित उत्तर कार्यालय में कॉल सेंटर का शुरू किया। इसका उद्देश्य आम लोगों की शिकायत के आधार पर उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना रहेगा। शुभारंभ जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने किया। उन्होंने बताया कि हर बूथ पर 100 नए मतदाता बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
रोजाना सुबह 10 से शाम 5 बजे तक भाजपा के तीनों जिला महामंत्री अवधेश सोनकर (9919004280), प्रमोद विश्वकर्मा (9336118152) और अभिनव दीक्षित (8299034304) एवं जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा (7985161716) एवं राधा सैनी (9984656147) कार्यालय में रहेंगे।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज लेंगी बैठक
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन एवं अन्य समस्याओं के लिए इनके मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। यहां आकाश शुक्ला, शिवांग मिश्रा, सीमा, शशांक सिंह चंदेल, धीरज बाल्मीकि आदि मौजूद रहे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा ने बताया कि बुधवार दोपहर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा गुमटी गुरुद्वारे के पास जिले के पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों की बैठक भी ली।