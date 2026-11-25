कानपुर भाजपा ने मंगलवार को नवीन मार्केट स्थित उत्तर कार्यालय में कॉल सेंटर का शुरू किया। इसका उद्देश्य आम लोगों की शिकायत के आधार पर उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना रहेगा। शुभारंभ जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने किया। उन्होंने बताया कि हर बूथ पर 100 नए मतदाता बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

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रोजाना सुबह 10 से शाम 5 बजे तक भाजपा के तीनों जिला महामंत्री अवधेश सोनकर (9919004280), प्रमोद विश्वकर्मा (9336118152) और अभिनव दीक्षित (8299034304) एवं जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा (7985161716) एवं राधा सैनी (9984656147) कार्यालय में रहेंगे।