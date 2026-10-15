कानपुर: बिठूर नगर पंचायत उपचुनाव परिणाम, भाजपा की बंपर जीत, समरेंद्र सिंह राणा 2483 वोटों से जीते, मना जश्न

कानपुर में बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने एकतरफा और भव्य जीत दर्ज की है। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई मतगणना में भाजपा प्रत्याशी समरेंद्र सिंह राणा ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 2,483 वोटों के विशाल अंतर से करारी शिकस्त दी। जीत की घोषणा होते ही मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद भाजपा समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाई दी।

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चुनाव नतीजों के अनुसार, स्थानीय भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा के भाई समरेंद्र सिंह राणा को कुल 4,210 मत प्राप्त हुए। वहीं, दूसरे स्थान पर रहे सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी आदर्श द्विवेदी उर्फ विभु को केवल 1,727 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और उसके प्रत्याशी को मात्र 58 वोट ही मिल सके।