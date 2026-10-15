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कानपुर: बिठूर नगर पंचायत उपचुनाव परिणाम, भाजपा की बंपर जीत, समरेंद्र सिंह राणा 2483 वोटों से जीते, मना जश्न

Thu, 15 Oct 2026 02:30 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 15 Oct 2026 02:30 PM IST
सार

Kanpur News: बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव में भाजपा ने एकतरफा जीत हासिल की है। विधायक अभिजीत सिंह सांगा के भाई और भाजपा प्रत्याशी समरेंद्र सिंह राणा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार आदर्श द्विवेदी उर्फ विभु को 2483 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया।

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Kanpur Bithoor Nagar Panchayat by election results BJP Samrendra Singh Rana wins by 2483 votes
बिठूर नगर पंचायत उपचुनाव में समरेंद्र सिंह राणा की जीत - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने एकतरफा और भव्य जीत दर्ज की है। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई मतगणना में भाजपा प्रत्याशी समरेंद्र सिंह राणा ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 2,483 वोटों के विशाल अंतर से करारी शिकस्त दी। जीत की घोषणा होते ही मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद भाजपा समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाई दी।

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चुनाव नतीजों के अनुसार, स्थानीय भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा के भाई समरेंद्र सिंह राणा को कुल 4,210 मत प्राप्त हुए। वहीं, दूसरे स्थान पर रहे सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी आदर्श द्विवेदी उर्फ विभु को केवल 1,727 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और उसके प्रत्याशी को मात्र 58 वोट ही मिल सके।

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समर्थकों में खुशी की लहर
प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समरेंद्र सिंह राणा को जीत का प्रमाण पत्र सौंपे जाने के बाद उनके समर्थकों ने फूल-मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। विजयी प्रत्याशी समरेंद्र सिंह राणा ने बिठूर की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत बिठूर के विकास और जनता के विश्वास की जीत है। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं, स्वच्छता और विकास कार्यों को गति देना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी।

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