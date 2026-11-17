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उन्होंने बताया कि पहला मामला मंगलवार को राउरकेला (ओडिशा) से लखीमपुर जा रहे लोहे की प्लेटों से लदे ट्रक का है। झारखंड के मल्लिका नामक स्थान पर इसे कथित जीएसटी अधिकारी ने रोका। उसने ई-वे बिल और ट्रांसपोर्टर की बिल्टी में कमी बताते हुए व्हाट्सएप कॉल के जरिये एक लाख साठ हजार रुपये गूगलपे से भेजने की मांग की। व्यापारी ने इसकी जानकारी उन्हें दी। इस पर संबंधित व्यक्ति से बात की और उसे जीएसटी काउंसिल के निर्धारित नियमों का पालन करने को कहा। संदेह होने पर उसकी आधिकारिक पहचान व अधिकार स्पष्ट करने को कहा, जिसके बाद उसने फोन काट दिया। बाद में ड्राइवर ने बताया कि वह व्यक्ति कागजात देकर जा चुका है। इस घटना में ड्राइवर और कथित अधिकारी की मिलीभगत की आशंका जताई गई है।दूसरा मामला भोगनीपुर में सामने आया। यूनिवर्सल मेटल मार्ट के व्यापारी ऋषि मल्होत्रा की गाड़ी को जीएसटी विभाग के नाम पर रोका गया। ड्राइवर को बताया गया कि सुबह 11 बजे माल की जांच होगी। और ट्रक को माती वेयरहाउस ले जाने को कहा गया। संदेह होने पर ऋषि मल्होत्रा ने संपर्क किया। ज्ञानेश ने जॉइंट कमिश्नर जीबी सिंह से जानकारी ली तो पता चला कि उस समय वहां कोई जीएसटी सचल दल तैनात नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये घटनाएं बेहद गंभीर हैं।उन्होंने व्यापारियों और ट्रक चालकों से किसी भी व्यक्ति के अधिकारी होने के दावे पर आंख मूंदकर विश्वास न करने को कहा। संबंधित अधिकारी की पहचान और विभाग में उसकी तैनाती की पुष्टि करने की सलाह दी।