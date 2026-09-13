कानपुर: वार्ड-84 में जनता ही जनार्दन शिविर, अधिकारियों ने सुनीं जनता की समस्याएं, दिए निस्तारण के निर्देश

कानपुर में जूही लाल कॉलोनी, वार्ड-84 में अमर उजाला ‘जनता ही जनार्दन' शिविर का आयोजन किया गया। इसमें नगर निगम और मार्ग विकास विभाग के अधिकारी सीधे जनता के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना। कैंप के दौरान मार्ग विकास विभाग के मुख्य अभियंता आरके पाल, स्थानीय पार्षद अमित जायसवाल और नगर निगम के अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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क्षेत्रीय रहवासियों ने मुख्य सड़कों की बदहाल स्थिति, सीवर ओवरफ्लो और नालियों की सफाई न होने जैसी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। मुख्यअभियंता आरके पाल ने कई समस्याओं के मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए और शेष कार्यों को समयसीमा के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया। क्षेत्रीय पार्षद अमित जायसवाल ने भी लंबित पड़े विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। क्षेत्रीय रहवासियों ने मुख्य सड़कों की बदहाल स्थिति, सीवर ओवरफ्लो और नालियों की सफाई न होने जैसी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। मुख्यअभियंता आरके पाल ने कई समस्याओं के मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए और शेष कार्यों को समयसीमा के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया। क्षेत्रीय पार्षद अमित जायसवाल ने भी लंबित पड़े विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की।

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