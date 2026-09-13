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कानपुर: वार्ड-84 में जनता ही जनार्दन शिविर, अधिकारियों ने सुनीं जनता की समस्याएं, दिए निस्तारण के निर्देश

Sun, 13 Sep 2026 01:32 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 13 Sep 2026 01:32 PM IST
सार

Kanpur News: जूही लाल कॉलोनी- वार्ड 84 में अमर उजाला के जनता ही जनार्दन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान मार्ग विकास विभाग के मुख्य अभियंता आरके पाल, क्षेत्रीय पार्षद अमित जायसवाल और अन्य अधिकारियों ने नागरिकों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनीं।

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Kanpur Amar ujala Janata Hi Janardan camp held in Ward 84 officials heard public grievances
वार्ड-84 में अमर उजाला जनता ही जनार्दन शिविर - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में जूही लाल कॉलोनी, वार्ड-84 में अमर उजाला ‘जनता ही जनार्दन' शिविर का आयोजन किया गया। इसमें नगर निगम और मार्ग विकास विभाग के अधिकारी सीधे जनता के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना। कैंप के दौरान मार्ग विकास विभाग के मुख्य अभियंता आरके पाल, स्थानीय पार्षद अमित जायसवाल और नगर निगम के अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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क्षेत्रीय रहवासियों ने मुख्य सड़कों की बदहाल स्थिति, सीवर ओवरफ्लो और नालियों की सफाई न होने जैसी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। मुख्यअभियंता आरके  पाल ने कई समस्याओं के मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए और शेष कार्यों को समयसीमा के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया। क्षेत्रीय पार्षद अमित जायसवाल ने भी लंबित पड़े विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की।

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