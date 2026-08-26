कानपुर: परेड में जुलूस के दौरान मारपीट, आपस में भिड़े युवक, वीडियो वायरल

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परेड में जुलूस के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। कुछ युवक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते जमकर मारपीट हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।