कानपुर: शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का लगाया आरोप, रिपोर्ट दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 23 Nov 2026 10:06 PM IST
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चकेरी निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि एक साल पहले सरसौल के ग्राम हड़वखेड़ा निवासी छोटू सिंह उर्फ शंकर से उसकी मुलाकात हुई। दोनों में प्रेम संबंध हो गए। आरोप है कि छोटू शादी करने का झांसा देकर चकेरी में किराये के कमरे में उसके साथ सहमति संबंध में रहने लगा। इस दौरान लगातार एक साल तक शारीरिक शोषण किया। इस बीच वह तीन बार गर्भवती भी हुई। इसके बाद छोटू ने संबंध खत्म कर लिए और उसे छोड़कर अपने गांव चला गया। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर उसकी तलाश की जा रही है।
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