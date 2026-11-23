कानपुर: बिठूर विधायक सांगा के खिलाफ भ्रम फैलाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज
Kanpur News: विधायक के जनसंपर्क अधिकारी ने एक लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है।
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बिठूर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा के जनसंपर्क अधिकारी अमन सिंह ने एक न्यूज पोर्टल के प्रमुख पर एक लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। रुपये न देने पर विधायक व विधानसभा क्षेत्र के संबंध में भ्रामक खबरें प्रसारित की गईं। पनकी पुलिस ने प्राथमिकी दर्जकर जांच शुरू की है।
फेसबुक पेज पर विकास कार्यों को लेकर भ्रामक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया है। इससे विधायक और विधानसभा क्षेत्र की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास बताते हुए पुलिस से जांच और कार्रवाई की मांग की। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराकर जांच कराई जा रही है।