कानपुर: चीनी की कीमतों पर कृषि मंत्री बोले- किसानों का भी भला सोचिए, सरकार ने बढ़ाया है गन्ने का समर्थन मूल्य
Kanpur News: कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन बाद चीनी सस्ती हो जाएगी, तो फिर आप कहेंगे कि सस्ती हो गई। कुछ किसानों का भी भला सोचिए। कृषि मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ताकि अन्नदाताओं को उनकी मेहनत का उचित और लाभप्रद मूल्य मिल सके।
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कानपुर के सीएसए परिसर में आयोजित रबी उत्पादकता गोष्ठी के बाद मीडिया से मुखातिब हुए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने चीनी की बढ़ती कीमतों और किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। जब उनसे चीनी के महंगे होने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि बाजार में कीमतें ऊपर-नीचे होती रहती हैं।
कुछ समय बाद चीनी फिर सस्ती हो जाएगी। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि केवल महंगाई पर बात न करें, बल्कि अन्नदाताओं के हितों और उनकी भलाई के बारे में भी सोचें। आगे कहा कि सरकार लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है।
उपज का सही और लाभकारी मूल्य मिले
इसी कड़ी में गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है, ताकि लागत बढ़ने के बावजूद किसानों को उनकी उपज का सही और लाभकारी मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादक किसानों के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है, जिससे मिलें भी सुचारू रूप से चल सकें और किसानों को समय पर भुगतान व सही दाम का लाभ मिल सके।