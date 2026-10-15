कानपुर: चीनी की कीमतों पर कृषि मंत्री बोले- किसानों का भी भला सोचिए, सरकार ने बढ़ाया है गन्ने का समर्थन मूल्य

कानपुर के सीएसए परिसर में आयोजित रबी उत्पादकता गोष्ठी के बाद मीडिया से मुखातिब हुए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने चीनी की बढ़ती कीमतों और किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। जब उनसे चीनी के महंगे होने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि बाजार में कीमतें ऊपर-नीचे होती रहती हैं।

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कुछ समय बाद चीनी फिर सस्ती हो जाएगी। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि केवल महंगाई पर बात न करें, बल्कि अन्नदाताओं के हितों और उनकी भलाई के बारे में भी सोचें। आगे कहा कि सरकार लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है।