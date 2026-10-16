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कानपुर: नगर आयुक्त के बंगले के बाहर हादसा, बेकाबू कार की टक्कर से पलटा ई-रिक्शा, मां-बेटे समेत तीन घायल

Fri, 16 Oct 2026 01:52 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 16 Oct 2026 01:52 PM IST
सार

Kanpur News: स्वरूपनगर थाना क्षेत्र में नगर आयुक्त के बंगले के बाहर गुरुवार देर रात एक बेकाबू कार ने ई-रिक्शा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ई-रिक्शा दो-तीन बार पलटकर क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ई-रिक्शा चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

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Kanpur Accident outside Municipal Commissioner bungalow e rickshaw overturns after hit by car three  injured
घटनास्थल पर लगी भीड़ - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के स्वरूपनगर में नगर आयुक्त के बंगले के बाहर बृहस्पतिवार देर रात बेकाबू कार ने ई-रिक्शा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा दो से तीन बार पलट गया। हादसे में ई-रिक्शा चालक समेत तीन लोग घायल हो गए। वहीं, कार सवार रईसजादे गाड़ी छोड़कर नगर निगम की ओर भाग निकले।

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार सवार शराब के नशे में धुत बताए जा रहे थे। ई-रिक्शा चालक विनोद कुमार की नाक पर चोट आई है, जबकि सवारी जरीन बेगम और उनके बेटे आरिफ को गंभीर चोटें लगने की जानकारी है। बेटे के पैर में भी काफी चोट आई है।

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सड़क पर पलट गया ई-रिक्शा
बताया गया कि ई-रिक्शा सवारियों को लेकर प्रेम नगर स्थित कानपुर सिटी अस्पताल की ओर से घर लौट रहा था। इसी दौरान रात करीब 1:30 बजे कार नंबर यूपी 78 जेबी 5620 ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

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कार सवारों के शराब के नशे में होने की भी जांच
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार में तीन लोग सवार थे। हादसे के बाद वे कार मौके पर छोड़कर नगर निगम की ओर भाग गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस कार के नंबर के आधार पर सवार लोगों की पहचान करने के साथ ही हादसे की वजह का पता लगा रही है। कार सवारों के शराब के नशे में होने की बात की भी जांच की जा रही है। स्वरूप नगर मामले की जांच कर रही है।

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