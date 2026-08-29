कानपुर हादसा: अनियंत्रित कार दुकान तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर पलटी, जेसीबी की मदद से हटाया वाहन, पांच घायल

कानपुर में बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंधाना चौराहे पर शनिवार दोपहर एक सड़क हादसा हो गया। इसमें एक अनियंत्रित कार मंधाना फ्लाईओवर के नीचे बनी नाई की गुमटी को तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर जा पलटी। इस हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

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घटना की सूचना मिलते ही बिठूर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दुर्घटनाग्रस्त कार का चालक इकबाल नारामऊ का रहने वाला है।