कानपुर हादसा: अनियंत्रित कार दुकान तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर पलटी, जेसीबी की मदद से हटाया वाहन, पांच घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 29 Aug 2026 12:25 PM IST
सार
Kanpur News: बिठूर थाना क्षेत्र के मंधाना चौराहे पर एक बेकाबू कार फ्लाईओवर के नीचे नाई की दुकान को तोड़ती हुई सीधे रेलवे ट्रैक पर जाकर पलट गई। इस हादसे में कार की चपेट में आकर करीब पांच लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है।
विज्ञापन
विस्तार
कानपुर में बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंधाना चौराहे पर शनिवार दोपहर एक सड़क हादसा हो गया। इसमें एक अनियंत्रित कार मंधाना फ्लाईओवर के नीचे बनी नाई की गुमटी को तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर जा पलटी। इस हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन
घटना की सूचना मिलते ही बिठूर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दुर्घटनाग्रस्त कार का चालक इकबाल नारामऊ का रहने वाला है।
विज्ञापन
जेसीबी की मदद से ट्रैक से हटाई गई कार
वह जिलाधिकारी के पीआरओ को उनके दफ्तर छोड़ने के बाद वापस नारामऊ लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। पुलिस ने तुरंत क्रेन और जेसीबी की सहायता से रेलवे ट्रैक पर पड़ी क्षतिग्रस्त कार को हटवाया, जिसके बाद रेल मार्ग और सड़क यातायात सुचारू हो सका।