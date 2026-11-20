कानपुर में चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर की अध्यक्षता में सात दिसंबर को मासिक डाक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसी भी खाताधारक, पेंशनर को कोई समस्या है, तो वह 28 नवंबर तक आवेदन कर सकता है। ये जानकारी चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर ने दी।

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