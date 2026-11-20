कानपुर: प्रधान डाकघर में सात दिसंबर को लगेगी अदालत, समस्याओं का होगा त्वरित निस्तारण, 28 तक कर सकते हैं आवेदन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 21 Nov 2026 03:54 PM IST
सार
Kanpur News: चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर की अध्यक्षता में सात दिसंबर को मासिक डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। डाकघर से जुड़े खाताधारक और पेंशनर अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
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विस्तार
कानपुर में चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर की अध्यक्षता में सात दिसंबर को मासिक डाक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसी भी खाताधारक, पेंशनर को कोई समस्या है, तो वह 28 नवंबर तक आवेदन कर सकता है। ये जानकारी चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर ने दी।
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