कानपुर: 70वीं जनपदीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, पहले दिन अंडर-17 बालकों और बालिकाओं ने दिखाया दम
Kanpur News: फूलबाग स्थित ओईएफ इंटर कॉलेज में दो दिवसीय 70वीं जनपदीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता-2026 का आगाज हो गया है। 23 और 24 सितंबर को आयोजित इस प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न स्कूलों से आए 150 से अधिक खिलाड़ी अपना हुनर दिखा रहे हैं।
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कानपुर में 70वीं जनपदीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता-2026 का आयोजन 23 और 24 सितंबर को ओईएफ इंटर कॉलेज, फूलबाग में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में जनपद के संबंधित विद्यालयों व टीमों के 150 से अधिक खिलाड़ियों प्रतिभाग करेंगे। पहले दिन बुधवार को अंडर-17 बालक व बालिका वर्ग में खिलाड़ियों के बीच मुकाबले खेले गए। जबकि दूसरे दिन गुरुवार को अंडर-14 बालक- बालिका वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे।