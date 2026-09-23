कानपुर: 70वीं जनपदीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, पहले दिन अंडर-17 बालकों और बालिकाओं ने दिखाया दम

कानपुर में 70वीं जनपदीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता-2026 का आयोजन 23 और 24 सितंबर को ओईएफ इंटर कॉलेज, फूलबाग में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में जनपद के संबंधित विद्यालयों व टीमों के 150 से अधिक खिलाड़ियों प्रतिभाग करेंगे। पहले दिन बुधवार को अंडर-17 बालक व बालिका वर्ग में खिलाड़ियों के बीच मुकाबले खेले गए। जबकि दूसरे दिन गुरुवार को अंडर-14 बालक- बालिका वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे।

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