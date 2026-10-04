कानपुर: 45 हजार कार्डधारक नहीं ले रहे राशन, निरस्त हो सकते हैं कार्ड, पोर्टेबिलिटी का ब्योरा खंगाल रहा विभाग

कानपुर जिले में करीब 45 हजार कार्डधारक कई महीनों से राशन नहीं उठा रहे हैं। इसके बावजूद इन कार्डों पर हर माह अनाज का आवंटन होता है। लगातार राशन न उठाने वाले कार्ड निरस्त हो सकते हैं। जिले में कुल 8,07,612 राशन कार्ड हैं। इनमें 63 हजार अंत्योदय और 7,44,204 पात्र गृहस्थी कार्ड हैं।

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विभाग के अनुसार करीब 45 हजार कार्डधारक राशन लेने कोटेदार के यहां नहीं पहुंच रहे हैं। ये स्थिति तब है जब सभी राशन कार्डधारकों को बायोमीट्रिक करा दिया है। विभागीय व्यवस्था में पात्र कार्डधारकों के नाम पर हर महीने अनाज का आवंटन होता है।