कानपुर: निजी कंपनी के कर्मचारी ने फंदा लगाकर दी जान, डेढ़ साल के बेटे के सिर से उठा पिता का साया

ऑफिस से लौटने के बाद कमरे में गए

पत्नी स्वाति के मुताबिक अनादि शुक्रवार को ऑफिस से लौटने के बाद सीधे अपने कमरे में चले गए थे। कुछ देर बाद जब वह कमरे में पहुंचीं तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज देने के बाद भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। परिजन और पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर अनादि का शव फंदे से लटका मिला। यह देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।