कानपुर: निवेश के नाम पर फाइनेंस बैंक के एरिया मैनेजर से 17 लाख ठगे, रिपोर्ट दर्ज

चकेरी थानाक्षेत्र में निवेश कर प्रतिमाह कमीशन का झांसा देकर फाइनेंस बैंक के एरिया मैनेजर से 17 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद और एक अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज की। शिवकटरा निवासी राजकुमार के मुताबिक वह परेड स्थित जना स्माल फाइनेंस बैंक शाखा में एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत है। विजय नगर निवासी रवि मिश्रा से बैंक में काम करने के दौरान उनके परिचित हो गए थे।

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रवि ने उन्हें क्राइपिक प्राइवेट लिमिटेड में रुपये लगाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि कंपनी डालर का कारोबार करती है, निवेश पर 10 प्रतिशत प्रतिमाह लाभ देती है। जिसकी पूरी उसकी गारंटी है। रवि ने अपने सीनियर राहुल पाल के साथ साकेत नगर स्थित मंदाकिनी होटल में बैठक के लिए बुलाया। जहां साथी दिव्यांशु मौर्या, अर्चना मौर्या, चौरसिया पान शाप संचालक और अमित मिश्रा के साथ मिलकर उन्हें झांसे में लिया। विज्ञापन



जिस पर राजकुमार ने लालच में आकर 17 लाख रुपये का लोन लेकर अपने खाते से उनके खातों में भेज दिए। लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिला। पीड़ित राजकुमार का आरोप आरोपियों ने उनके साथ अन्य लोगों के साथ भी ठगी की है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। रवि ने उन्हें क्राइपिक प्राइवेट लिमिटेड में रुपये लगाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि कंपनी डालर का कारोबार करती है, निवेश पर 10 प्रतिशत प्रतिमाह लाभ देती है। जिसकी पूरी उसकी गारंटी है। रवि ने अपने सीनियर राहुल पाल के साथ साकेत नगर स्थित मंदाकिनी होटल में बैठक के लिए बुलाया। जहां साथी दिव्यांशु मौर्या, अर्चना मौर्या, चौरसिया पान शाप संचालक और अमित मिश्रा के साथ मिलकर उन्हें झांसे में लिया।जिस पर राजकुमार ने लालच में आकर 17 लाख रुपये का लोन लेकर अपने खाते से उनके खातों में भेज दिए। लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिला। पीड़ित राजकुमार का आरोप आरोपियों ने उनके साथ अन्य लोगों के साथ भी ठगी की है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

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