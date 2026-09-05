कन्नौज सड़क हादसा: अज्ञात वाहन ने बाइक को रौंदा, तीन किशोरों की मौत, जन्माष्टमी की झांकियां देखकर लौट रहे थे

कन्नौज जिले के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर नगर में सजी झांकियां देखने आए तीन किशोरों की सड़क हादसे में मौत हो गई। तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर देर रात घर लौट रहे थे। डुंडवा बुजुर्ग चौराहे के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

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कोतवाली क्षेत्र की मझपुर्वा चौकी के गांव बैसनपुर्वा निवासी अनुराग सिंह (17), आशीष (17) और अमोलर निवासी अमन उर्फ कृष्णा (16) बाइक से नगर में जन्माष्टमी की झांकियां देखने आए थे। मध्यरात्रि करीब एक बजे तीनों बाइक से घर वापस जा रहे थे। डुंडवा बुजुर्ग चौराहे के पास उनकी बाइक किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।