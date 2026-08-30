फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kannauj Newlywed woman hangs herself body found hanging from a dupatta in the room police investigating

कन्नौज: नवविवाहिता ने फंदे से लटककर दी जान, कमरे में दुपट्टे से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस, परिजन बेहाल

Sun, 30 Aug 2026 11:30 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 30 Aug 2026 11:30 AM IST
सार

Kannauj News: गुरसहायगंज कस्बे के मोहल्ला किदवई नगर में शनिवार रात एक नवविवाहिता ने घर की तीसरी मंजिल पर दुपट्टे के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

विज्ञापन
Kannauj Newlywed woman hangs herself body found hanging from a dupatta in the room police investigating
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कन्नौज जिले में गुरसहायगंज कस्बा के मोहल्ला किदवई नगर में शनिवार की रात एक नवविवाहिता ने घर की तीसरी मंजिल पर दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन

किदवई नगर निवासी सलोनी वर्मा (26) शनिवार की रात घर की तीसरी मंजिल स्थित कमरे में थी। रात करीब दस बजे परिजनों और मोहल्ले के लोगों को उसके फंदे से लटकने की जानकारी हुई। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार रामप्रकाश, कोतवाल अजय अवस्थी, अतिरिक्त निरीक्षक सीपी तिवारी, कस्बा प्रभारी विकल्प चतुर्वेदी तथा फारेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

विज्ञापन

आत्महत्या के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका
पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। कमरे का दरवाजा बंद होने के कारण पुलिस ने उसे तोड़कर अंदर प्रवेश किया और महिला के शव को फंदे से नीचे उतारा। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने पति से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन नहीं लग सका। घटना के बाद विवाहिता के मायके और ससुराल पक्ष के संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है। आत्महत्या के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed