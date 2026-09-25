कन्नौज: ‘तू पहचानता नहीं मुझे' की बहस में खूनी संघर्ष, युवकों पर चढ़ाई बोलेरो, छात्र की मौत और पांच घायल

कुचलकर छात्र की ली जान, पांच लोग अस्पताल में भर्ती

मटरू की ललकार सुनते ही अंकित ने रामपुर के युवकों को रौंदते हुए बोलेरो चढ़ा दी। इस सनसनीखेज वारदात में रामपुर निवासी आशीष उर्फ भोलू (18) पुत्र मलिखान सिंह की गाड़़ी के नीचे आने से मौत हो गई। वहीं, घटना में पृथ्वी सिंह, शिवा, आदित्य, राकेश दोहरे और जाफरीन गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग एकत्र हुए और सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि दो पक्षों में कहासुनी के बाद एक युवक द्वारा बोलेरो चढ़ाने की घटना हुई है। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है।