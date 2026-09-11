कन्नौज: 550 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी, हरियाणा से बिहार ट्रक में जा रही थी खेप, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

कन्नौज जिले में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा से बिहार जा रहे एक ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लदी थी। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई से शराब तस्करों में खलबली मच गई।

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गुरुवार रात सदर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लादकर हरियाणा से बिहार की ओर ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही सदर कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस टीम के साथ पाल चौराहे पर घेराबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी।