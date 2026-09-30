फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Jalaun Man hangs himself after dispute with wife argument was over alcohol body found hanging from a tree

जालौन: पत्नी से विवाद के बाद युवक ने लगाया फंदा, शराब को लेकर हुआ था विवाद, पेड़ पर लटका मिला शव, जांच शुरू

Wed, 30 Sep 2026 12:00 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 30 Sep 2026 12:00 PM IST
सार

Jalaun News: गोहन थाना क्षेत्र स्थित गढ़िया गांव में सोमवार रात पत्नी से हुए विवाद के बाद युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। मंगलवार सुबह शव लटका मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन
Jalaun Man hangs himself after dispute with wife argument was over alcohol body found hanging from a tree
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जालौन जिले में गोहन थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव में सोमवार रात पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने संतोषी माता मंदिर के पीछे तालाब के पास अर्जुन के पेड़ पर उसका शव लटका देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन

गढ़िया निवासी लालसिंह राठौर (45) साइकिल से पानी-पुड़ी बेचकर परिवार का भरण-पोषण करता था। सोमवार रात शराब पीने के बाद किसी बात को लेकर उसका पत्नी गुड़िया से विवाद हो गया। इसके बाद देर रात उसने मंदिर के पीछे तालाब के पास अर्जुन के पेड़ पर साफी से फंदा लगा लिया।

विज्ञापन

विवाद के बाद उठाया है आत्मघाती कदम
मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने उसका शव पेड़ पर लटका देखा, तो परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मृतक की पत्नी गुड़िया, पुत्र आकाश और आशिक, पुत्रियां नंदनी और गुंजन का रो-रोकर बुरा हाल है। गोहन थानाध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि पत्नी से विवाद के बाद युवक ने आत्मघाती कदम उठाया है। मामले की जांच की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed