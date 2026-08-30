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Jalaun News: सरकारी हैंडपंप पर सबमर्सिबल डालने के विरोध में महिला से मारपीट

Sun, 30 Aug 2026 11:27 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:27 PM IST
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Woman assaulted for opposing the installation of a submersible pump at a government handpump.
कोंच। ग्राम घमूरी में सरकारी हैंडपंप पर सबमर्सिबल डालने और ग्रामीणों को पानी भरने से रोकने के विरोध में महिला से मारपीट की गई। गीता देवी ने पुलिस को तहरीर देकर पड़ोसियों पर गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि सरकारी हैंडपंप में सबमर्सिबल डालकर ग्रामीणों को पानी भरने से रोका जा रहा है। विरोध करने पर आरोपी धमकी देते हैं। उसने बताया कि उसे बचाने पहुंचे पति भगवान सिंह के साथ भी मारपीट की गई। महिला ने पुलिस से कार्रवाई करने और हैंडपंप से सबमर्सिबल हटवाने की मांग की है। (संवाद)
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