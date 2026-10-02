Jalaun News: रोडवेज और स्लीपर बसों की रात में सघन चेकिंग
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:48 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:48 AM IST
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उरई। उच्च न्यायालय के निर्देश पर यात्री बसों में सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस और थाना आटा पुलिस की संयुक्त टीम ने टोल प्लाजा उसाका आटा पर रोडवेज और स्लीपर बसों की सघन जांच की।
इस दौरान बसों में अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता व कार्यशीलता परखी गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों से भी बातचीत की और उनकी सुरक्षा व सुविधाओं की जानकारी ली। महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं, बालिकाओं और बच्चियों से अलग से संवाद कर यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी होने पर तत्काल पुलिस की मदद लेने के लिए जागरूक किया। यातायात प्रभारी वीर बहादुर सिंह और एसओ आटा अभिलाष मिश्रा टीम के साथ चेकिंग में मौजूद रहे। (संवाद)
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इस दौरान बसों में अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता व कार्यशीलता परखी गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों से भी बातचीत की और उनकी सुरक्षा व सुविधाओं की जानकारी ली। महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं, बालिकाओं और बच्चियों से अलग से संवाद कर यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी होने पर तत्काल पुलिस की मदद लेने के लिए जागरूक किया। यातायात प्रभारी वीर बहादुर सिंह और एसओ आटा अभिलाष मिश्रा टीम के साथ चेकिंग में मौजूद रहे। (संवाद)
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