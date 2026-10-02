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Jalaun News: रोडवेज बस को बचाने में डंपर खंदक में पलटा, चालक घायल

Fri, 02 Oct 2026 12:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:44 AM IST
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Dumper overturned in ditch while trying to save roadways bus, driver injured
आटा। झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चमारी नाला के पास बृहस्पतिवार दोपहर रोडवेज बस को बचाने के प्रयास में डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंदक में पलट गया। हादसे में डंपर चालक घायल हो गया।
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कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अकबरनगर निवासी अजय यादव गुरसराय से डंपर में गिट्टी लादकर बाराबंकी जा रहा था। दोपहर में चमारी नाला के पास पीछे से आ रही रोडवेज बस ने डंपर को ओवरटेक करने का प्रयास किया। बस को रास्ता देने के दौरान चालक का डंपर से संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क से नीचे खंदक में जा पलटा। हादसे के बाद डंपर का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसमें फंस गया। घटना देखकर मौके से गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी।
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सूचना मिलते ही आटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को केबिन से बाहर निकाला। इसके बाद एनएचएआई की एंबुलेंस से घायल चालक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया गया कि उपचार के बाद चालक की हालत में सुधार है। हादसे की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।
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थाना प्रभारी आटा अभिलाष मिश्रा ने बताया कि घायल चालक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने स्थिति का जायजा लेकर यातायात को सामान्य कराया। डंपर सड़क से नीचे खंदक में पलटने के कारण वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
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