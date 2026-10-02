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Jalaun News: कूड़ा डालने के विवाद में लाठी-डंडे चले, दो घायल

Fri, 02 Oct 2026 12:45 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:45 AM IST
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Two people were injured in a fight over garbage dumping.
जालौन। कूड़ा-कचरा डालने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में लाठी-डंडों से मारपीट हो गई। घटना में दो लोग घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चिमनदुबे निवासी असलम ने पुलिस को बताया कि मकान के पास कूड़ा डालने को लेकर तुफैल अहमद से कहासुनी हो रही थी। आरोप है कि तुफैल ने अपने परिजन खुर्शीद और इकबाल को बुला लिया। दोनों लाठी लेकर पहुंचे और गालीगलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने आए भतीजे इमरान के होंठ पर खुर्शीद ने डंडा मार दिया, जिससे वह घायल हो गया। वहीं, इकबाल ने इरफान के हाथ पर लाठी मार दी, जिससे उसकी कलाई में फ्रैक्चर हो गया। लोगों के बीच-बचाव करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (संवाद)
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