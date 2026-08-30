जालौन हादसा: आवारा पशु से टकराई बाइक, घर लौट रहे किसान की मौत, शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा, परिजन बेहाल
Jalaun News: माधौगढ़ कस्बे में एक किसान शनिवार देर रात गोहन से बाइक द्वारा अपने घर लौट रहे थे। सहबाजपुर के पास अचानक सड़क पर आवारा पशु आ जाने से उनकी बाइक उससे टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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जालौन जिले के माधौगढ़ कस्बे में शनिवार देर रात सड़क पर अचानक आए आवारा पशु से बाइक टकराने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
गोहन थाना क्षेत्र के रहावली निवासी किसान पिंटू सिंह सेंगर (38) शनिवार रात बाइक से गोहन आए थे। देर रात वह घर लौट रहे थे। सहबाजपुर के पास अचानक सड़क पर आवारा पशु आ गया, जिससे उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में पिंटू गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही पत्नी ज्योति, पुत्री रानी और पुत्र देव सिंह का रो-रोकर बुरा हाल है। गोहन थानाध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि पिंटू खेती-किसानी करते थे। उनके माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।