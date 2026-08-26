Kanpur News: देश को आगे आपका विवेक ले जाएगा, एआई नहीं

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उन्होंने कहा युवा अपने विवेक से निर्णय लें और व्यक्तिगत जीवन, करियर, राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस दौरान छात्रों ने सांस्कृतिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा, रोजगार, सोशल मीडिया, महिला सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर सवाल पूछे। उन्होंने कहा आज पूरी दुनिया भारत को नए नजरिए से देख रही है। भारत केवल राजनीति से नहीं, बल्कि एकता के धर्म से जुड़ा हुआ है। कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कहा कि विश्वविद्यालय के विकास और निर्णय प्रक्रिया में छात्रों की सहमति और सार्थक चर्चा को महत्व दिया जाना चाहिए।

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कानपुर। एआई सूचना जुटा सकता है। उसे मनुष्य से कहीं अधिक तेजी से प्रोसेस कर सकता है, लेकिन यह निर्णय केवल मनुष्य का विवेक ही ले सकता है कि कौन-सा कदम समाज, राष्ट्र और पर्यावरण के हित में होगा। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में मंगलवार को आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कही।