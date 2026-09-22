Kanpur News: विधानसभा चुनाव में पीडीए ही भाजपा को सत्ता से करेगी बाहर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Tue, 22 Sep 2026 01:26 AM IST
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संदलपुर। आगामी विधानसभा चुनाव में पीडीए ही भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। इसलिए सभी कार्यकर्ता एक जुट होकर संगठन को मजबूत बनाए रखें। ये बातें संदलपुर क्षेत्र के मनकापुर में सोमवार को पीडीए जनपंचायत में एटा सांसद देवेश शाक्य ने कही।
जन पंचायत में एटा सांसद ने कहा कि देश के लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए करोड़ों रुपये चंदा दिए लेकिन भाजपा की सरकार में राम मंदिर में दिया गया चंदा चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। उनकी पार्टी बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे पर इस बार विधानसभा चुनाव में अपने मजबूत प्रत्याशी को उतारेगी। इसलिए पीडीए के कार्यकर्ता एकजुट होकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत रखें। जिससे भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सके।
उन्होंने कहा पीडीए ही भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। इटावा सांसद जितेंद्र दोहरे ने कहा कि पहले क्षेत्र की जनता भाजपा सांसद से मुलाकात करने से डरती रही है लेकिन उनके दरबार जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा द्वार खुले हैं। यहां पूर्व विधायक मिथलेश कटियार, सपा के जिला अध्यक्ष अरुण सिंह यादव उर्फ बबलू राजा, दिलीप सिंह उर्फ कल्लू यादव, पवन कटियार आदि मौजूद रहे।
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जन पंचायत में एटा सांसद ने कहा कि देश के लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए करोड़ों रुपये चंदा दिए लेकिन भाजपा की सरकार में राम मंदिर में दिया गया चंदा चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। उनकी पार्टी बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे पर इस बार विधानसभा चुनाव में अपने मजबूत प्रत्याशी को उतारेगी। इसलिए पीडीए के कार्यकर्ता एकजुट होकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत रखें। जिससे भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सके।
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उन्होंने कहा पीडीए ही भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। इटावा सांसद जितेंद्र दोहरे ने कहा कि पहले क्षेत्र की जनता भाजपा सांसद से मुलाकात करने से डरती रही है लेकिन उनके दरबार जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा द्वार खुले हैं। यहां पूर्व विधायक मिथलेश कटियार, सपा के जिला अध्यक्ष अरुण सिंह यादव उर्फ बबलू राजा, दिलीप सिंह उर्फ कल्लू यादव, पवन कटियार आदि मौजूद रहे।
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