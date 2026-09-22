Kanpur News: बुढ़वा मंगल आज, हनुमान मंदिरों में लगेगा आस्था का दरबार

Kanpur News: बुढ़वा मंगल आज, हनुमान मंदिरों में लगेगा आस्था का दरबार
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Tue, 22 Sep 2026 01:30 AM IST
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रूरा। बुढ़वा मंगल पर्व पर आज है। क्षेत्र के विभिन्न हनुमान मंदिरों में आस्था का दरबार लगेगा। इसके लिए आयोजकों ने एक दिन पहले सोमवार को तैयारियां पूरी कर ली थीं। नगर के बजरंग नगर मोहल्ला स्थित हनुमान मंदिर में सोमवार सुबह मंदिर की साफ-सफाई, साज-सज्जा के बाद रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया।
मंगलवार को समापन के बाद देर रात नौ बजे से यहां रामलीला का मंचन प्रदेश स्तर के कलाकारों के द्वारा होगा। धनीरामपुर स्थित बाला जी मंदिर में मंगलवार को वृंदावन से पधारे भजन गायक कार्तिक व अर्पित रसिक के द्वारा भजन संध्या होगी। इसके साथ ही काशीपुर के हनुमान गढ़ी मंदिर में विशाल मेला के साथ दो दिवसीय दंगल का आयोजन किया जाएगा। कड़री गांव स्थित आश्रम में दिन में रामलीला का आयोजन किया जाएगा।
वहीं, किशुनपुर गांव स्थित हनुमान मंदिर में दिन में बाबा को छप्पन भोग लगा रात में नौ बजे से रामलीला का आयोजन होगा। थानाध्यक्ष सुधीर भारद्वाज ने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न हनुमान मंदिरों में धार्मिक आयोजनों को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएंगी। इसके लिए लाइन से पुलिस फोर्स मांगा गया है।
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मंगलवार को समापन के बाद देर रात नौ बजे से यहां रामलीला का मंचन प्रदेश स्तर के कलाकारों के द्वारा होगा। धनीरामपुर स्थित बाला जी मंदिर में मंगलवार को वृंदावन से पधारे भजन गायक कार्तिक व अर्पित रसिक के द्वारा भजन संध्या होगी। इसके साथ ही काशीपुर के हनुमान गढ़ी मंदिर में विशाल मेला के साथ दो दिवसीय दंगल का आयोजन किया जाएगा। कड़री गांव स्थित आश्रम में दिन में रामलीला का आयोजन किया जाएगा।
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वहीं, किशुनपुर गांव स्थित हनुमान मंदिर में दिन में बाबा को छप्पन भोग लगा रात में नौ बजे से रामलीला का आयोजन होगा। थानाध्यक्ष सुधीर भारद्वाज ने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न हनुमान मंदिरों में धार्मिक आयोजनों को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएंगी। इसके लिए लाइन से पुलिस फोर्स मांगा गया है।
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